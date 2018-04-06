Gaziantep'ta cinayet

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te bir kişi annesini bıçaklayarak öldürdü.

Alınan bilgiye göre, M.S, merkez Şahinbey ilçesi Çamlıtepe Mahallesi'ndeki evlerinde, annesi H.S. (66) ile henüz öğrenilemeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.S, annesini bıçaklayarak öldürdü.

H.S'nin cesedi otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen M.S. polis ekiplerince gözaltına alındı.