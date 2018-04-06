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Gaziantep'ta cinayet

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2018 20:00 | Son Güncelleme

Uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen kişi annesini bıçaklayarak öldürdü

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te bir kişi annesini bıçaklayarak öldürdü.

Alınan bilgiye göre, M.S, merkez Şahinbey ilçesi Çamlıtepe Mahallesi'ndeki evlerinde, annesi H.S. (66) ile henüz öğrenilemeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.S, annesini bıçaklayarak öldürdü.

H.S'nin cesedi otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen M.S. polis ekiplerince gözaltına alındı.

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