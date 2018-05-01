Gaziantep'te, 1 Mayıs halaylarla kutlandı

Eyyüp BURUN/GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP'te, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, 3 bin kişinin katıldığı etkinlikle halaylarla kutlandı.
Sabah saatlerinden itibaren polis ekipleri kutlamaların yapılacağı Kırkayak Parkı'nda önlemlerini alırken, sivil toplum örgütleri ile siyasi partilerin grupları da öğleye doğru alandaki yerlerini aldı. Kutlama yapılan meydan ve çevresinde bin polis görevlendirilirken, alana gelenler üstleri arandıktan sonra içeri alındı. Sloganlar eşliğinde şehir merkezinden yürüyerek parka ulaşan gruplar çalınan davul ve zurnalar eşliğinde halaylar çekti.
Kutlama alanında işçilere seslenen KESK Dönem Sözcüsü Ali Ersönmez, asgari ücretle çalışanların açlık sınıra yakın ücret aldıklarını belirterek şunları dedi:
"1 Mayıs, eşitlik, kardeşlik, dayanışma ve demokrasi günüdür. Biz 1 Mayıs'ta daha çok demokrasi diyoruz. Demokrasinin adaletin, hak ve hukukun laik bir düzenin, seküler bir yaşamın, kardeşliğin, barışın gelişmediği, eşitsizliğin olduğu bir ortamda sendikal haklardan, emekten söz edilemeyeceğini, bizler yaşayarak görüyoruz. Bugün milyonlar olarak yoksulluk sorununa çok uzak, açlık sınırına yakın yaşamaya zorlanıyoruz. Satış sözleşmeleriyle her gün ekonomik kayıplarımız artıyor. Emeği, emekçiyi yok sayan uygulamaların son bulmasını bir kez daha talep ediyoruz."
3 saat süren etkinlik olaysız sona erdi.
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