Gaziantep'te 15 Temmuz şehidi, mezarı başında anıldı

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- ANKARA'nın Gölbaşı ilçesindeki Özel Harekat Daire Başkanlığı'na darbe girişiminde bulunan askerlerin saldırısında şehit düşen komiser yardımcısı Mehmet Demir, memleketi Gaziantep'te mezarı başında anıldı.

Yeşilkent Mezarlığı içerisinde bulunan şehitlikte düzenlenen törene; Vali Ali Yerlikaya, AK Parti milletvekilleri Ahmet Uzer, Derya Bakbak, MHP Milletvekili Sermet Atay, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Serdar Tolay, Garnizon Komutanı Vekili Albay Alparslan Kılınç, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, AK Parti İl Başkanı Eyüp Özkeçeci, askerler, polisler, şehit aileleri ve gaziler katıldı. Şehit polis memuru Demir'in mezarı başında Kura'an okunup, İl Müftüsü Ahmet Çelik tarafından dua edilirken, protokol üyeleri, şehitlikteki diğer şehitlerin mezarlarını da dolaşıp şehit yakınlarıyla sohbet etti. Yakınlarının Türk bayraklarıyla donatılan mezarlarını ziyaret eden şehit yakınları ise duygulandı.

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