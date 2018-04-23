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Gaziantep’te 23 Nisan coşkuyla kutlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2018 13:45 | Son Güncelleme

23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı Gaziantep’te coşkuyla kutlandı.23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı tüm yurtta olduğu gibi Gaziantep’te de coşkulu bir şekilde kutlandı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı Gaziantep’te coşkuyla kutlandı.
23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı tüm yurtta olduğu gibi Gaziantep’te de coşkulu bir şekilde kutlandı. Atatürk anıtına çelenk bırakılmasıyla başlayan kutlamalar, masal parkta devam etti. Etkinliğe gelen yüzlerce çocuk doyasıya eğlenirken, okullarda çocuklar için çeşitli stantlar kurdu. Çocukların günün anlamını anlatan şiirler okunmasının ardından, program folklor gösterisiyle devem etti. Kutlama programına, Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti Gaziantep Milletvekili Ahmet Uzer, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Ali Ekiyor, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Mehmet Eyup Özkeçeci, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kutlama programının açılışında konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete, 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramını kutlayarak, “Bu anlamlı günde Türkiye Büyük Millet Meclisinin açıldığı ve Türk milletinin var olma mücadelesi içerisinde egemenliğini kesin olarak ilan ettiği tarihin nişanesi olarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlamanın onurunu yaşıyorum. Dünyada çocuklara bayram hediye eden bu bayramı tüm dünyayla paylaşan ilk ve tek ülke olan dünyaya örnek olan ülkemiz bu özelliğiyle çocuklara gençlere ne kadar önem verdiğini tüm dünyaya göstermiştir” diye konuştu.
Konuşmaların ardından Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti Gaziantep Milletvekili Ahmet Uzer, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin çocuklar için açılan stantları gezerek çocuklarla oyun oynadı.

Gaziantep’te 23 Nisan coşkuyla kutlandı

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Gaziantep’te 23 Nisan coşkuyla kutlandı

Gaziantep’te 23 Nisan coşkuyla kutlandı
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Gaziantep’te 23 Nisan coşkuyla kutlandı

Gaziantep’te 23 Nisan coşkuyla kutlandı
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Gaziantep’te 23 Nisan coşkuyla kutlandı

Gaziantep’te 23 Nisan coşkuyla kutlandı
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Gaziantep’te 23 Nisan coşkuyla kutlandı

Gaziantep’te 23 Nisan coşkuyla kutlandı
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Gaziantep’te 23 Nisan coşkuyla kutlandı

Gaziantep’te 23 Nisan coşkuyla kutlandı
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Gaziantep’te 23 Nisan coşkuyla kutlandı

Gaziantep’te 23 Nisan coşkuyla kutlandı
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Gaziantep’te 23 Nisan coşkuyla kutlandı

Gaziantep’te 23 Nisan coşkuyla kutlandı
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Gaziantep’te 23 Nisan coşkuyla kutlandı

Gaziantep’te 23 Nisan coşkuyla kutlandı
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Gaziantep’te 23 Nisan coşkuyla kutlandı

Gaziantep’te 23 Nisan coşkuyla kutlandı
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