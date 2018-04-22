Gaziantep'te 23 Nisan kutlamaları

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesince organize edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında şarkıcı Buray konser verdi.
Sanatçı, Festival Parkı'ndaki organizasyonda sevilen şarkılarını seslendirdi. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Buray'ın şarkılarına sevenleri de eşlik etti.
Gaziantepli sevenlerin uzun süre alkışladığı konser sırasında konuşma yapan Buray, Gaziantep'te olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayan Buray, konser alanındakilerin coşkusundan çok mutlu olduğunu ve kente daha fazla gelmek istediğini kaydetti.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden, kutlamaların devam edeceği bildirildi.
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