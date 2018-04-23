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Gaziantep'te 23 Nisan kutlamaları

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2018 12:19 | Son Güncelleme

Gaziantep'te, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları, Atatürk anıtına çelenk koyma töreni ile başladı.

Gaziantep'te, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları, Atatürk anıtına çelenk koyma töreni ile başladı.
15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törene İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete, siyasi parti temsilcileri ve öğrenciler katıldı. Cengiz Mete yanındaki 2 öğrenciyle alanda bulanan Atatürk anıtına çelenk bıraktı. Tören saygı duruşundu bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla son buldu. Kutlamalar Festival Park'ta düzenlenecek etkinliklerle devam edecek.

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