HABER

Gaziantep'te 3 kişinin öldürülmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2018 15:22 | Son Güncelleme

Nizip ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürülen kadın, anne ve babasının cenazeleri toprağa verildi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nizip ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürülen kadın, anne ve babasının cenazeleri defnedildi.

Gaziantep Adli Tıp Kurumu'ndan alınan Gülşen Yakar, Bekir Köse ve Gülsüm Köse'nin cenazeleri, Bahçeli Mahallesi'ne getirildi.

Anne, baba ve kızlarının cenazeleri mahalledeki mezarlıkta oluşturulan alanda kılınan namazın ardından aile kabristanında toprağa verildi.

- Cinayeti işleyeceğini bir gün önceden söylemiş

Ailenin yakınlarından Adem Esen, gazetecilere yaptığı açıklamada, zanlının olaydan bir gün önce eve gelip zorla içeriye girdiğini belirterek, şunları anlattı:

"Çocuğu zorla aldıktan sonra evden çıkarken yarın sabah saat 08.00'de geldiğimde hepinizi öldüreceğim demiş. Aile bunu ciddiye almıyor. Çocuk kaçırılınca eve jandarma geliyor ama vefat edenler damatlarından şikayetçi olmuyor. Bizim duyduğumuz zanlı gece gelip evin yakınında tarlada sabah olmasını beklemiş. Sabah olunca da eve giriyor kayınpederini evin girişinde, kaynanasını oturma odasında sofranın başında, eşini ise salonda banyonun yanında vuruyor. Son olarak kaynını vuruyor o da ölü numarası yaparak ölümden kurtuluyor."

Nizip ilçesine bağlı Bahçeli Mahallesi'nde dün Eyyüp Yakar çocuklarının velayeti nedeniyle tartıştığı eşi Gülşen Yakar (25), kayınpederi Bekir (48) ve kayınvalidesi Gülsüm Köse'yi silahla öldürmüş, kayınbiraderi Yunus Köse'yi yaraladıktan sonra çocuğunu alarak kaçmıştı.

PARTNERAşıkların deniz keyfi!Aşıkların deniz keyfi!
Adıyaman seçim sonuçları 2018 - İl il, ilçe ilçe canlı seçim sonuçları Adıyaman seçim sonuçları 2018 - İl il, ilçe ilçe canlı seçim sonuçları
Muş seçim sonuçları 2018 - İl il, ilçe ilçe canlı seçim sonuçları Muş seçim sonuçları 2018 - İl il, ilçe ilçe canlı seçim sonuçları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bekir köse cinayet Gülsüm Köse Gülşen Yakar Nizip

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'ın masasındaki son seçim anketi! 24 Haziran seçim sonuçları anketinde hangi parti hangi ilden kaç vekil çıkaracak?

Erdoğan'ın masasındaki son seçim anketi! 24 Haziran seçim sonuçları anketinde hangi parti hangi ilden kaç vekil çıkaracak?

Leyla'nın amcasına kan donduran telefon! Güvenlik güçleri harekete geçti

Leyla'nın amcasına kan donduran telefon! Güvenlik güçleri harekete geçti

Türker İnanoğlu korkuttu! Bodrum'da talihsiz kaza

Türker İnanoğlu korkuttu! Bodrum'da talihsiz kaza

Seda Sayan acilen ameliyata alındı!

Seda Sayan acilen ameliyata alındı!

Muharrem İnce polise küfür etti iddiası! Ses kaydı yayınlandı

Muharrem İnce polise küfür etti iddiası! Ses kaydı yayınlandı

Bodrum'da silahlı çatışma: Ölenler arasında ses sanatçısı da var

Bodrum'da silahlı çatışma: Ölenler arasında ses sanatçısı da var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kayıp Leyla'yla ilgili son dakika gelişme! İhbar asılsız çıktı

Kayıp Leyla'yla ilgili son dakika gelişme! İhbar asılsız çıktı

Güvenlik kameralarına aldırmadan bakın ne yaptılar!

Güvenlik kameralarına aldırmadan bakın ne yaptılar!

Şehit cenazesinde 'çelenk' gerginliği!

Şehit cenazesinde 'çelenk' gerginliği!

Şırnak'ta korkutan patlama! Yaralılar var

Şırnak'ta korkutan patlama! Yaralılar var

Bergama Milli Eğitim Müdürü Nuri Kiraz'ın Muharrem İnce paylaşımı sosyal medyada tepki çekti

Bergama Milli Eğitim Müdürü Nuri Kiraz'ın Muharrem İnce paylaşımı sosyal medyada tepki çekti

Selahattin Demirtaş'ın PKK'lı abisi Nurettin Demirtaş öldürüldü iddiası

Selahattin Demirtaş'ın PKK'lı abisi Nurettin Demirtaş öldürüldü iddiası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.