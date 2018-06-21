Gaziantep'te 3 kişinin öldürülmesi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nizip ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürülen kadın, anne ve babasının cenazeleri defnedildi.

Gaziantep Adli Tıp Kurumu'ndan alınan Gülşen Yakar, Bekir Köse ve Gülsüm Köse'nin cenazeleri, Bahçeli Mahallesi'ne getirildi.

Anne, baba ve kızlarının cenazeleri mahalledeki mezarlıkta oluşturulan alanda kılınan namazın ardından aile kabristanında toprağa verildi.

- Cinayeti işleyeceğini bir gün önceden söylemiş

Ailenin yakınlarından Adem Esen, gazetecilere yaptığı açıklamada, zanlının olaydan bir gün önce eve gelip zorla içeriye girdiğini belirterek, şunları anlattı:

"Çocuğu zorla aldıktan sonra evden çıkarken yarın sabah saat 08.00'de geldiğimde hepinizi öldüreceğim demiş. Aile bunu ciddiye almıyor. Çocuk kaçırılınca eve jandarma geliyor ama vefat edenler damatlarından şikayetçi olmuyor. Bizim duyduğumuz zanlı gece gelip evin yakınında tarlada sabah olmasını beklemiş. Sabah olunca da eve giriyor kayınpederini evin girişinde, kaynanasını oturma odasında sofranın başında, eşini ise salonda banyonun yanında vuruyor. Son olarak kaynını vuruyor o da ölü numarası yaparak ölümden kurtuluyor."

Nizip ilçesine bağlı Bahçeli Mahallesi'nde dün Eyyüp Yakar çocuklarının velayeti nedeniyle tartıştığı eşi Gülşen Yakar (25), kayınpederi Bekir (48) ve kayınvalidesi Gülsüm Köse'yi silahla öldürmüş, kayınbiraderi Yunus Köse'yi yaraladıktan sonra çocuğunu alarak kaçmıştı.

