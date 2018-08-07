Gaziantep'te 36 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te düzenlenen operasyonda 36 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente yüklü miktarda kaçak sigara getirileceği bilgisine ulaştı.
Başpınar Organize Sanayi Bölgesi'nde şüphe üzerine durdurulan bir kamyonette arama yapan ekipler, 36 bin paket gümrük kaçağı sigara buldu.
Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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