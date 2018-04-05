Gaziantep'te 41 kilo 250 gram eroin ele geçirildi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 41 kilo 250 gram eroin ve çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, il genelinde sokak satıcılarına ve uyuşturucu madde imalatı, ticareti ve sevkiyatı yapan şahıslara yönelik çalışmalar sonucunda, 41 kilo 250 gram eroin, 510 gram esrar, 92 gram metamfetamin, 2 gram bonzai, 2 hassas terazi, 8 tabanca, 3 tüfek ile 18 bin 750 lira ele geçirildiği ifade edildi.
Açıklamada, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 10 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.
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