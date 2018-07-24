Gaziantep'te 6 yaşındaki çocuğun öldürülmesi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te 6 yaşındaki çocuğun katil zanlısı olarak aranan akrabası gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, asker eğlencesi sırasında kuzeni İsmail Daler'i öldürdüğü iddiasıyla aranan S.B'nin (27) yakalanması için çalışma başlattı.
Ekipler, teknik ve fiziki takip neticesinde S.B'yi otomobiliyle Gaziantep'ten Kahramanmaraş'a giderken yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Şehitkamil Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen S.B, adliyeye sevk edildi.
Zanlının, "cinsel istismar, hırsızlık, yağma ve uyuşturucu madde kullanmak" suçlarından da arandığı öğrenildi.
S.B, 20 Temmuz Cuma günü Beydilli Mahallesi 42. Sokak'ta askere gidecek bir akrabası için düzenlenen eğlence programının yapıldığı alanda silahla havaya ateş etmiş, bunun üzerine uyarılarak alandan gönderilmişti.
S.B, 43. Sokak'ta da silahla ateş ettikten sonra uzaklaşmış, bu sırada başından vurulmuş olarak bulunan 6 yaşındaki İsmail'in Daler, kaldırıldığı özel hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.
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