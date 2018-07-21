HABER

Gaziantep'te 6 yaşındaki çocuk öldürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2018 15:21 | Son Güncelleme

Çocuğun katil zanlısı akrabasının yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te 6 yaşındaki çocuk bir akrabası tarafından silahla vurularak öldürüldü.

Alınan bilgiye göre, S.B. (27), Beydilli Mahallesi 42. Sokak'ta askere gidecek bir akrabası için düzenlenen eğlence programının yapıldığı alanda silahla havaya ateş etti.

Davet edilmediği eğlence programından uyarılarak alandan gönderilen S.B, 43. Sokak'ta da silahla ateş ettikten sonra uzaklaştı.

Bu sırada silah sesi üzerine sokağa çıkan Hüseyin Daler, 6 yaşındaki oğlu İsmail'in yerde başından silahla vurulmuş halde hareketsiz yattığını gördü.

Yaralanan Daler, yakınları tarafından kadırıldığı özel hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Daler'in cesedi Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Olayın ardından kaçan katil zanlısı S.B'nin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Zanlının "cinsel istismar, hırsızlık, yağma ve uyuşturucu madde kullanmak" suçlarından da arandığı öğrenildi.

PARTNERGünde 18 saat orgazm olan çiftten 3 tavsiyeGünde 18 saat orgazm olan çiftten 3 tavsiye
Çekiçli hırsız kameradaÇekiçli hırsız kamerada
Liselinin katilinden kan donduran sözler! 'Kendimi ispatlamak için yaptım'Liselinin katilinden kan donduran sözler! 'Kendimi ispatlamak için yaptım'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
6 yaşında cinayet Çocuk Gaziantep İsmail Daler öldürüldü silah

En Çok Okunan Haberler

Tatil cennetinde dehşet! 4 erkek, turiste kabusu yaşattı

Tatil cennetinde dehşet! 4 erkek, turiste kabusu yaşattı

Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret edip sosyal medyada yayınladı

Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret edip sosyal medyada yayınladı

Felipe Melo, Real Madrid'in yeni transferi Rodrygo'yu sakatlandı!

Felipe Melo, Real Madrid'in yeni transferi Rodrygo'yu sakatlandı!

Kibariye'ye yeni şok! Bu sefer belgelendi

Kibariye'ye yeni şok! Bu sefer belgelendi

Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci gözaltına alındı

Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci gözaltına alındı

Aydın'daki katliamın sebebi belli oldu

Aydın'daki katliamın sebebi belli oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Liselinin katilinden kan donduran sözler! 'Kendimi ispatlamak için yaptım'

Liselinin katilinden kan donduran sözler! 'Kendimi ispatlamak için yaptım'

Son dakika! Akın İpek gözaltına alındı

Son dakika! Akın İpek gözaltına alındı

İstanbul D-100'de araç yangını! Trafik durdu

İstanbul D-100'de araç yangını! Trafik durdu

Üsküdar'da genç kadını boğarak öldürdü!

Üsküdar'da genç kadını boğarak öldürdü!

Adnan Oktar uyarısı: Arşivi patlarsa, birçok kişinin canı yanar!

Adnan Oktar uyarısı: Arşivi patlarsa, birçok kişinin canı yanar!

Bedelli askerlikte 28 gün şartı kalkıyor mu? Bedellide işler değişiyor

Bedelli askerlikte 28 gün şartı kalkıyor mu? Bedellide işler değişiyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.