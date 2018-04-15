Gaziantep'te amatör maç sonrası gerginlik

GAZİANTEP (AA) - İslahiye ilçesinde, İslahiyespor ile Ankas İstiklalspor arasında oynan maçın ardından çıkan kavgada biri polis iki kişi yaralandı.

Atatürk Stadı'nda, İslahiyespor ile Ankas İstiklalspor arasında oynanan Gaziantep Süper Amatör Küme maçı, hakemlerin 10 Nisan Polis Haftası kapsamında polislere çiçek takdim etmesiyle başladı.

Maçın ikinci yarısında atılan gollerle Ankas İstiklalspor, rakibi İslahiyespor'u 2-1 yenerek şampiyon oldu. Maç sonrası Ankas İstiklalsporlu futbolcular büyük sevinç yaşarken, İslahiyesporlu oyuncular üzüntü yaşadı.

Maç bitimiyle birlikte her iki takımın taraftarları arasında gerginlik yaşandı. Polis ekipleri TOMA ve biber gazıyla müdahale ederek taraftarları dağıttı. Yaşanan gerginlik sırasında atılan taşlardan bir polis memuru ile bir taraftar taraftar yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.