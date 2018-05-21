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Gaziantep'te anne ve babasını öldüren zanlı tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2018 17:35 | Son Güncelleme

Gaziantep'te anne ve babasını öldüren zanlı tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, anne ve babasını öldüren zanlı tutuklandı.

Sulumağara Mahallesi'ndeki evlerinde sahur vakti tartıştığı anne ve babasını bıçakla öldürerek halıya saran Mehmet Uçar'ın (27), jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, mahkemece tutuklandı.

Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Mehmet Uçar, dün sahur vaktinde tartıştığı annesi Nezihe ve babası Ali Uçar'ı bıçaklayarak öldürmüş, cesetleri evdeki halıya sarıp, iftar saatine kadar başlarında beklemişti.

İftar vaktinde Uçar ailesine yemek getiren komşular, durumu jandarma ekiplerine bildirmiş, güvenlik güçleri kapıyı çilingir yardımıyla açmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep’teki cinayet islahiye

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