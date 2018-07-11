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Gaziantep'te, 'Antep Fıstığı Müzesi' açılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2018 10:13 | Son Güncelleme

GAZİANTEP Büyükşehir Belediyesi, Antep fıstığının nasıl yetiştiğini gösteren, dış tasarımına fıstık şekli verilen, dünyanın ilk Fıstık Müzesi'ni hizmete açacak.

Gaziantep'te, 'Antep Fıstığı Müzesi' açılacak

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP Büyükşehir Belediyesi, Antep fıstığının nasıl yetiştiğini gösteren, dış tasarımına fıstık şekli verilen, dünyanın ilk Fıstık Müzesi'ni hizmete açacak.
Gaziantep Fıstık Park içerisinde bulunan Fıstık Müzesi’nde yaş, kuru, kabuklu, kabuksuz olmak üzere fıstığın birçok çeşidi ile fıstıktan elde edilen ürünler sergilenecek ve fıstık hakkında bilgiler yer alacak. Bal mumundan yapılan hareketli heykellerle doğal fıstık toplama ortamının oluşturulduğu müzede, Antep fıstığının hikâyesi, Fıstık Müzesi'yle anlatılacak. Fıstık Müzesi'ni gezen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, lezzetin başkenti Gaziantep'i Gaziantep yapan ana damarın fıstık olduğunu ifade ederek şöyle konuştu:
"Fıstığın insanlık tarihi kadar bir geçmişi var, bu işin sırrı toprak, güneş, toprağın kalitesi ve emektir. Büyük bir mücadeleyle ortaya çıkan fıstığın büyük bir hikâyesi var. Bu coğrafyanın getirdiği nimetleri daha güçlü bir biçimde geleceğe taşımamız gerekiyor. Fıstık, bizim en önemli ürünümüz, lezzetimiz, ekonomimiz, bölgenin parlayan bir yıldızıdır. Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı olarak, fıstığın aşılamasından gübrelenmesine fıstık ağacının zararlı hayvanlarla mücadelesine kadar her noktasında çalıştık. Hem üreticinin, hem tüketicinin, hem de fıstığa dayalı sanayinin yanında güçlü bir şekilde yer alıyoruz. Müzede fıstık nasıl kırılıyor, kadınların kılık kıyafetiyle yüzlerdeki samimiyeti, ihlası Anadolu kadının güzelliğini gösteren bir güzellik var, Gaziantep’in bir kültürü yaşatılacak. Yerellik, özgünlük bizi farklı kılıyor."

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Gaziantep'te, 'Antep Fıstığı Müzesi' açılacakGaziantep'te, 'Antep Fıstığı Müzesi' açılacakGaziantep'te, 'Antep Fıstığı Müzesi' açılacakGaziantep'te, 'Antep Fıstığı Müzesi' açılacak

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