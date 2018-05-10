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Gaziantep'te araç yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2018 10:16 | Son Güncelleme

Araban ilçesinde seyir halindeyken yangın çıkan kamyonet kullanılamaz hale geldi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Araban ilçesinde seyir halindeyken yangın çıkan kamyonet kullanılamaz hale geldi.

Cemal Oral yönetimindeki 27 ZA 737 plakalı kamyonet, Mehmet Gökçek Mahallesi Gözcü Sokak'ta seyir halindeyken sürücü koltuğu altında bulunan aküde elektrik kontağından yangın çıktı.

Aracı yol kenarına park eden Oral'ın ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Yangında kamyonet kullanılamaz hale geldi.

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Anahtar Kelimeler:
Araban araç yangını Gaziantep itfaiye

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