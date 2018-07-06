Gaziantep'te arının soktuğu kişi hayatını kaybetti

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesinde, bir kişi arı sokması sonucu yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Mehmet Altınbaş, Cebeler Mahallesi'nde bağ evindeki kovanlarla uğraşırken arıların saldırısına uğradı.
Bu sırada evde tek olan Altınbaş, arıların saldırısı sonucu bayıldı.
Uzun süre kendisine ulaşamadıkları için eve gelen aile fertleri, Altınbaş'ı bahçede hareketsiz buldu.
Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde, Altınbaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Altınbaş'ın cenazesi, otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Öte yandan, Mehmet Altınbaş'ın, eski MHP Gaziantep il başkan yardımcısı olduğu öğrenildi.
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