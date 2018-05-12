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Gaziantep'te avukat katibine düzenlenen silahlı saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2018 16:38 | Son Güncelleme

Haciz işlemleri için bir iş yerine giden avukat katibini silahla yaraladıktan sonra kaçan şüpheli yakalandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te, bir avukatın katibini silahla yaraladıktan sonra kaçan şüpheli gözaltına alındı.

Şehitkamil ilçesi Değirmiçem Mahallesi Gazimuhtarpaşa Bulvarı üzerindeki giyim mağazasına haciz işlemi için giden avukat katibi Tuna Yeşilkaya'yı (45) silahla yaraladıktan sonra kaçan iş yeri sahibi Yılmaz D'nin saklandığı yeri belirleyen polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Şahinbey ilçesi Kemal Kükrer Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir iş yerine operasyon düzenleyen ekipler, şüpheli Yılmaz D'yi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülen şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şehitkamil ilçesinde 3 Mayıs'ta, avukat katibi Tuna Yeşilkaya, haciz işlemi için gittiği giyim mağazasında iş yeri sahibi Yılmaz D. tarafından silahlı saldırıya uğramıştı.

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