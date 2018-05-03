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Gaziantep'te avukata silahlı saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2018 19:28 | Son Güncelleme

Haciz işlemi için gittiği iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan avukat yaralandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te haciz işlemi için gittiği iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan avukat yaralandı.

Haciz işlemi için merkez Şehitkamil ilçesi Değirmiçem Mahallesi Gazimuhtarpaşa Bulvarı üzerinde bulunan bir giyim mağazasına giden avukat Tuna Yeşilkaya (45) ile iş yeri sahibi Yılmaz T. arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olay sırasında Yılmaz T, Yeşilkaya'ya tabancayla ateş etti.

Bacağından yaralanan Yeşilkaya, 112 Acil Servis ekiplerince, 25 Aralık Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Buradaki ilk müdahalenin ardından Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edilen Yeşilkaya'nın tedavisinin devam ettiği ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri, Yılmaz T'nin yakalanması için çalışma başlattı.

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