Gaziantep'te baraj göletine giren kişi boğuldu

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nizip ilçesinde Birecik Barajı göletine giren kişi boğuldu.
Nizip ilçesinde ikamet eden ablasını ziyarete gelen Bayram Hüseyin Çakır (23), ablası ve yakınları ile birlikte piknik yapmak için Belkıs Mahallesi sınırlarındaki Birecik Barajı'na geldi.
Bu sırada serinlemek için baraj göletine giren Çakır, bir süre sonra gözden kayboldu.
Yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye gelen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, durumu Gaziantep Büyükşehir Belediyesi arama kurtarma ekibine bildirdi.
Bölgeye gelen kurtarma ekipleri, arama çalışması başlattı. Yapılan çalışma sırasında bulunan Çakır'ın cesedi sudan çıkarıldı.
Ceset otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Kilis'te ikamet ettiği belirlenen Çakır'ın, ilçedeki ablasını ziyarete geldiği öğrenildi.
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