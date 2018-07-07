HABER

Gaziantep'te baraj göletine giren kişi boğuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2018 18:36 | Son Güncelleme

Gaziantep'te baraj göletine giren kişi boğuldu

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nizip ilçesinde Birecik Barajı göletine giren kişi boğuldu.

Nizip ilçesinde ikamet eden ablasını ziyarete gelen Bayram Hüseyin Çakır (23), ablası ve yakınları ile birlikte piknik yapmak için Belkıs Mahallesi sınırlarındaki Birecik Barajı'na geldi.

Bu sırada serinlemek için baraj göletine giren Çakır, bir süre sonra gözden kayboldu.

Yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye gelen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, durumu Gaziantep Büyükşehir Belediyesi arama kurtarma ekibine bildirdi.

Bölgeye gelen kurtarma ekipleri, arama çalışması başlattı. Yapılan çalışma sırasında bulunan Çakır'ın cesedi sudan çıkarıldı.

Ceset otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kilis'te ikamet ettiği belirlenen Çakır'ın, ilçedeki ablasını ziyarete geldiği öğrenildi.

PARTNERKeyifler yerindeKeyifler yerinde
ABD savaş gemisi boğazdan geçtiABD savaş gemisi boğazdan geçti
Kızının düğünü için hazırlık yaparken, pencereden düşüp öldü (2)Kızının düğünü için hazırlık yaparken, pencereden düşüp öldü (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Birecik Barajı göleti boğulma Gaziantep nizip ilçesi

En Çok Okunan Haberler

Temmuz zammı yaradı! Maaşlara 3 zam birden geldi!

Temmuz zammı yaradı! Maaşlara 3 zam birden geldi!

10 yıldır teknede yaşayan Yeşim Büber böyle görüntülendi

10 yıldır teknede yaşayan Yeşim Büber böyle görüntülendi

Son dakika! CHP'den iki milletvekili istifa etti!

Son dakika! CHP'den iki milletvekili istifa etti!

Kenan Sofuoğlu'nun Lamborghinisi ile ilgili dikkat çeken detay!

Kenan Sofuoğlu'nun Lamborghinisi ile ilgili dikkat çeken detay!

Bodrum'da iğrenç olay! Döve döve hastanelik ettiler

Bodrum'da iğrenç olay! Döve döve hastanelik ettiler

TBMM'de dikkat çeken hareket! MHP’liler ayağa kalkmadı

TBMM'de dikkat çeken hareket! MHP’liler ayağa kalkmadı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Diyarbakır'daki kanlı infazı terör örgütü PKK üstlendi!

Diyarbakır'daki kanlı infazı terör örgütü PKK üstlendi!

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde inşaatta göçük: 3 ölü, 1 yaralı!

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde inşaatta göçük: 3 ölü, 1 yaralı!

HDP'li Ayşe Acar Başaran TBMM'deki milletvekili yeminin yine 22 saniyede tamamladı!

HDP'li Ayşe Acar Başaran TBMM'deki milletvekili yeminin yine 22 saniyede tamamladı!

AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, TBMM'deki yemin törenine bu kez de motoruyla geldi!

AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, TBMM'deki yemin törenine bu kez de motoruyla geldi!

CHP'li Tufan Köse TBMM'deki milletvekili yemini esnasında heyecandan kürsüdeki suyu devirdi!

CHP'li Tufan Köse TBMM'deki milletvekili yemini esnasında heyecandan kürsüdeki suyu devirdi!

CHP milletvekili Servet Ünsal dördüncü denemede yemin edebildi

CHP milletvekili Servet Ünsal dördüncü denemede yemin edebildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.