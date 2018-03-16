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Gaziantep’te beyin haftası etkinliklerle kutlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2018 13:36 | Son Güncelleme

Gaziantep’te Beyin Haftası, düzenlenen etkinliklerle kutlandı.Gaziantep Kolej Vakfı İlkokulu öğrencileri, düzenledikleri "Sağlıklı beyin, sağlıklı zihin, sağlıklı yaşam” konulu etkinlikle Dünya Beyin Haftasını kutladı.

Gaziantep’te Beyin Haftası, düzenlenen etkinliklerle kutlandı.
Gaziantep Kolej Vakfı İlkokulu öğrencileri, düzenledikleri "Sağlıklı beyin, sağlıklı zihin, sağlıklı yaşam” konulu etkinlikle Dünya Beyin Haftasını kutladı. Etkinlikler kapsamında Çocuk Nöroloğu Doç. Dr. Aysima Özçelik tarafından gerçekleştirilen söyleşide ise öğrencilere beyin konusunda bilinmeyen birçok konu anlatıldı. Özçelik, sağlıklı yaşam için neler yapılması gerekenler hakkında da tüyolar vererek, öğrencilerin beyin hakkında sorularını yanıtladı. Yaptığı sunum ile beynin yapısı ve çalışma disiplini hakkında da bilgiler veren Özçelik, öğrencilerinin konuya ilgilerinden dolayıda teşekkür etti.
Gerçekleştirilen etkinliklerle ilgili bir değerlendirme yapan GKV Özel İlkokulu Müdürü Mustafa Şenel, “Çoğu insan beynini olduğu gibi kabul etmiştir. ‘Nasıl olsa gerektiği gibi çalışır’ diye düşünmektedir. Onun için ne yapması gerektiğini düşünmez bile. Halbuki beyin sahip olduğumuz organların en önemlisidir. Onun nasıl çalıştığını, etkin çalışması için neler yapmamız gerektiğini, hafızamızı nasıl korumamız ve geliştirmemiz gerektiğini öğrenmemiz gerekir. ‘Dünya Beyin Haftası’ bizim için de beynimizi etkin kullanmak ve beyin sağlığımızı düşünmek için iyi bir fırsat olabilir. Bugün Dünya Beyin Haftası etkinlikleri çerçevesinde farkındalığımızı artırmak için bu eğitimi planladık” dedi.
Etkinlikler kapsamında öğrenciler, hazırladıkları poster ve yaptıkları sunumlar ile ’sporun, sağlıklı beslenmenin, bol oksijen solumanın, balık tüketmenin, zeka oyunları oynamanın, stresten uzak durmanın, bol bol kitap okumanın, yabancı dil öğrenmenin, sanat ile uğraşmanın, farklı düşüncelere açık olmanın’ beyin, zihin, ruh ve beden sağlığı açısından önemine dikkat çekti.

Gaziantep’te beyin haftası etkinliklerle kutlandı

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Gaziantep’te beyin haftası etkinliklerle kutlandı

Gaziantep’te beyin haftası etkinliklerle kutlandı
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Gaziantep’te beyin haftası etkinliklerle kutlandı

Gaziantep’te beyin haftası etkinliklerle kutlandı
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Gaziantep’te beyin haftası etkinliklerle kutlandı

Gaziantep’te beyin haftası etkinliklerle kutlandı
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Gaziantep’te beyin haftası etkinliklerle kutlandı

Gaziantep’te beyin haftası etkinliklerle kutlandı
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Gaziantep’te beyin haftası etkinliklerle kutlandı

Gaziantep’te beyin haftası etkinliklerle kutlandı
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Gaziantep’te beyin haftası etkinliklerle kutlandı

Gaziantep’te beyin haftası etkinliklerle kutlandı
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Gaziantep’te beyin haftası etkinliklerle kutlandı

Gaziantep’te beyin haftası etkinliklerle kutlandı
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