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Gaziantep'te bıçaklı kavga: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2018 21:55 | Son Güncelleme

Gaziantep'te bıçaklı kavga: 1 ölü

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te çıkan bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, merkez Şahinbey ilçesi Binevler Mahallesi'nde Niyazi Tabur (24) ile Mehmet F.K. arasında belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda bıçakla yaralanan Tabur, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Olaydan sonra kaçan Mehmet F.K, polis merkezine giderek teslim oldu.

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Anahtar Kelimeler:
1 ölü bıçaklı kavga Gaziantep

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