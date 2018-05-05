Gaziantep'te bıçaklı kavga: 1 ölü

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada Suriyeli bir genç hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Vatan Mahallesi'nde Suriye uyruklu Ubeyda Muhammed (19) ile İ.Ç. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bıçakla yaralanan Muhammed, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaçan zanlı İ.Ç, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

