Gaziantep’te bisiktlet sezonu açıldı

Gaziantep genelindeki 7 noktada kurulu istasyonları ile bisiklet kiralama hizmeti veren Gazibis sistemi yeni sezona yeni özelliklerle başladı. Bisiklet kiralamada kredi kartının yanı sıra Gaziantep Kart kullanmanın da mümkün olduğu duyuruldu.

Kalealtı, Eski Stadyum önü, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Maanoğlu Parkı (Sankopark önü), Masal Parkı girişi, Harikalar Diyarı karşısı ve Gaziantep Üniversitesi önünde kurulu istasyonların herhangi birinden kredi kartınızla veya Gaziantep Kart kullanarak bisiklet kiralayabiliyor. Bisikletler kullandıktan sonra tekrar istenilen istasyona geri bırakabiliyor.

Sistemin kullanılması

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Gazi Ulaş firmasından yapılan açıklamada, sistemi kullanmak için iki yöntemin mevcut olduğu belirtildi. Birinci yöntemde online alışverişe açık tüm kredi kartları ile kiosklardan anında bisiklet kiralamanın mümkün olduğunu belirtilirken, ikinci yolda ise sisteme kaydı yapılmış tam veya indirimli Gaziantep Kart kullanılmasının yeterli olduğu ifade edildi.

Gaziantep Kart’ın sisteme kayıt edilmesi

Açıklamada, tam veya indirimli Gaziantep Kart’ların hepsiyle sisteme kayıt olabileceği duyurulurken, serbest kartlar sistemde kullanılmadığı belirtildi. Kayıt işlemi www.gaziulas.com web sitesinin “Gazibis > Gaziantep Kart İle Gazibis Üyeliği” menüsüne girerek sağlandığı açıklandı.

Kart işlem merkezinden de kayıt yapılabiliyor

Açıklamada, isteyenlerin internet yerine Gaziantep Kart İşlem Merkezleri’ne giderek, Gaziantep Kartını Gazibis sistemine kayıt ettirebildiği vurgulandı. 16 yaşından küçük bisiklet kullanıcı adaylarının ise ailelerine ait bir kart kullanmaları gerektiği ve 16-18 yaş aralığındaki bisiklet kullanıcılarının ise online kayıt sırasında ebeveyn bilgilerini de onaylatmaları gerektiği kaydedildi.

Gaziantep Kart İşlem Merkezi

Gaziantep Kart İşlem Merkezi, şehir merkezinde Ömeriye Cami arkasında yer aldığı da belirtilirken, kayıt esnasında merkezde doldurulacak bir form ile birlikte, 1 adet fotoğraf ve 1 adet kimlik fotokopisi istendiği de ifade edildi.

Yapılacak kaydın ardından Gaziantep Kart dolum otomatı, internet veya bayilerde yapılacak tüm yüklemeler, Gazibis sisteminde de kullanılabileceği belirtildi.

Bisiklet istasyonları

Açıklamada, şehir genelinde 7 noktada bisiklet istasyonunu bulunduğu belirtilerek, bisikletin alınıp, bırakılabileceği istasyonlar ise şöyle açıklandı:

"Kalealtı (Turizm Enformasyon Bürosu yanı), Eski Stadyum yanı, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Manoğlu Parkı (Sankopark yanı), Masal Parkı girişi, Harikalar Diyarı,

Gaziantep Üniversitesi girişi."

Açıklamada, istasyonlardan alınan bisikletlerin kullandıktan sonra en fazla 24 saat içerisinde herhangi bir istasyona geri bırakılması gerektiği de hatırlatıldı.

Bisiklet arızalanırsa

Bisiklet arızasında ise uzaktan ve sahada gerekli desteğin verildiğinin de duyurulduğu açıklamada, "Kiraladığınız bisiklette veya kiralama sırasında kiosklarımızda yaşabileceğiniz herhangi bir problem durumunda 0342 329 45 45 nolu hattımızı arayabilir, 0533 784 27 27 nolu Whatsapp hattımıza mesaj gönderebilirsiniz. Olası problemlerle ilgili uzaktan desteğin yanı sıra gerektiğinde saha desteği de verilmektedir" denildi.

Sistem güvenliği

Hem kredi kartı hem de Gazintep kart ile yapılan ödemelerde sistemin son derece güvenli olduğu vurgulanan açıklamada, "Kiralamada kullanılan kredi kartı bilgileri kesinlikle kaydedilmediği gibi, ödeme esnasında kullanılan 3D secure sistemi sayesinde illegal kullanımlar engellenmektedir. Ayrıca bisiklet takip sistemi ve kamera sistemi sayesinde yaşanabilecek olumsuzluklar da takip edilmekte ve olası problemlerin önüne geçilmektedir. Kredi kartlı kullanımlarda oluşan provizyon bankalarca otomatik iade edilmekte ve Gaziantep Kart ‘lı kullanımlarda ise sistem ön ödemeli olması sebebiyle bakiyeniz tam güvence altındadır" ifadelerine yer verildi.