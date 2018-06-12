Gaziantep'te buğday yüklü tır devrildi: 1 yaralı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde devrilen buğday yüklü tırın sürücüsü yaralandı.

Yusuf Erdoğan (45) yönetimindeki 31 NCR 75 plakalı buğday yüklü tır, Nurdağı-İslahiye çevre yolu Fevzipaşa mevkisinde bariyerlere çarparak devrildi.

Yaralanan Erdoğan, vatandaşlar tarafından özel araçla İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza dolayısıyla yola saçılan yaklaşık 25 ton buğday, belediye işçileri tarafından temizlendi.

Kaza nedeniyle çevre yolunda ulaşım yaklaşık iki saat kontrollü olarak sağlandı.

