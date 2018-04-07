Gaziantep'te cinayet

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Araban ilçesinde bir kadın bıçaklanarak öldürüldü.

Alınan bilgiye göre, Altıntaş Mahallesi Akbudak Caddesi'ndeki bir sürücü kursunda çalışan Betül Altıntaş (23), iş yerine gelen H.Ç. ile henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.Ç, Altıntaş'ı bıçaklayarak kaçtı.

Çevredekiler tarafından yaralı bulunan Altıntaş, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Araban Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, olay sonrası kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.