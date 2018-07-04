Gaziantep'te cinsel istismar iddiası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te iki erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen kişi, vatandaşlar tarafından darbedilerek polise teslim edildi.

İddiaya göre, 10 ve 12 yaşlarındaki iki erkek çocuğu, Şahinbey ilçesindeki bir iş yerine giderek, bir kişinin kendilerine cinsel istismarda bulunduğunu ileri sürdü.

Çocukların yer göstermesi üzerine kısa sürede yakalanan şüpheli, vatandaşlar tarafından darbedildikten sonra polise teslim edildi. Çocuklar ise Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

