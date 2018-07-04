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Gaziantep'te cinsel istismar iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2018 17:19 | Son Güncelleme

İki çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla vatandaşlar tarafından darbedilen kişi polise teslim edildi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te iki erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen kişi, vatandaşlar tarafından darbedilerek polise teslim edildi.

İddiaya göre, 10 ve 12 yaşlarındaki iki erkek çocuğu, Şahinbey ilçesindeki bir iş yerine giderek, bir kişinin kendilerine cinsel istismarda bulunduğunu ileri sürdü.

Çocukların yer göstermesi üzerine kısa sürede yakalanan şüpheli, vatandaşlar tarafından darbedildikten sonra polise teslim edildi. Çocuklar ise Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Gaziantep konak mahallesi linç taciz

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