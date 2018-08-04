Gaziantep'te çocuğun maganda kurşunuyla yaralanması

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te 7 gün önce maganda kurşunuyla yaralanan çocuk, kaldırıldığı hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Mevlana Mahallesi'ndeki evlerinde 29 Temmuz'da dedesi Mehmet Keser ile televizyon izlerken nereden geldiği belirlenemeyen kurşunla başından yaralanan Mehmet Emin Keser (11), tedavi altına alındığı özel hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti.
Gaziantep Adli Tıp Kurumuna gönderilen Keser'in cenazesi, ailesi tarafından Gaziantep Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
Mevlana Mahallesi'ndeki evlerinde 29 Temmuz'da dedesi Mehmet Keser ile televizyon izleyen Mehmet Emin Keser (11), bir anda kanlar içinde yere yığılmıştı. Maganda kurşunuyla başından yaralandığı tespit edilen çocuk, hastanede tedavi altına alınmıştı. Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yürütülen teknik ve fiziki takip neticesinde gözaltına alınan M.Y. tutuklanmıştı.
Hakkari'den kahreden haber!
İzmir'de fuhuş rezaleti!
Donald Trump skandalı patladı! Yanlış bilgi vermiş
ABD-Türkiye krizi sonrası kritik açıklama: Önümüzdeki günlerde gerçekleşecek!
Gece yarısı Ankara'yı karıştıran olay! Pompalı tüfekle cinsel organına ateş etti!
Gaziantep'te Suriyeli avı! 8 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar iddiası mahalleyi karıştırdı!
YÖK'ten YKS'de tercih yapacak öğrencilere müjde
Gölün ortasındaki eşsiz yaşam
Pet şişeyi sakın arabada böyle bırakmayın! Yoksa...
Muharrem İnce'den dikkat çeken sözler: Göz göre göre felakete doğru gidiyoruz
Son dakika! CHP'de kurultay krizi! Art arda açıklamalar geliyor
Islak mendille ağzını sildi, bu hale geldi!
Okuyucu Yorumları 0 yorum