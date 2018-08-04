Gaziantep'te çocuğun maganda kurşunuyla yaralanması

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te 7 gün önce maganda kurşunuyla yaralanan çocuk, kaldırıldığı hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Mevlana Mahallesi'ndeki evlerinde 29 Temmuz'da dedesi Mehmet Keser ile televizyon izlerken nereden geldiği belirlenemeyen kurşunla başından yaralanan Mehmet Emin Keser (11), tedavi altına alındığı özel hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti.

Gaziantep Adli Tıp Kurumuna gönderilen Keser'in cenazesi, ailesi tarafından Gaziantep Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Mevlana Mahallesi'ndeki evlerinde 29 Temmuz'da dedesi Mehmet Keser ile televizyon izleyen Mehmet Emin Keser (11), bir anda kanlar içinde yere yığılmıştı. Maganda kurşunuyla başından yaralandığı tespit edilen çocuk, hastanede tedavi altına alınmıştı. Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yürütülen teknik ve fiziki takip neticesinde gözaltına alınan M.Y. tutuklanmıştı.

