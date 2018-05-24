GAZİANTEP (AA) - Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki çocukların sağlıklı büyümeleri ve yaşlarına uygun etkinliklerle vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla hayata geçirilen "Oyun Karavanı Projesi" kapsamında yola çıkarılan karavan, Gaziantepli çocuklarla buluştu.
Aile ve Sosyal Politikalar ile Gençlik Spor Bakanlıkları, Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu ve Ümraniye Belediyesince yürütülen, 8 ilde uygulanacak projenin ikinci durağı, Gaziantep oldu.
15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na kurulan oyun karavanına çocuklar ve veliler yoğun ilgi gösterdi.
Palyaçoların yüzlerini boyadığı çocuklar, geleneksel çuval, çizgi, ip çekme, mendil kapmaca gibi oyunları oynayarak doyasıya eğlendi. Ailelerin de eşlik ettiği çocuklar, çizgi kahraman Pepe'nin maceralarını dinledi. Şarkılara eşlik eden çocuklar, halay çekti.
Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu Genel Sekreteri Simge Çorbacıoğlu, yaptığı açıklamada, geçen yıl Aile ve Sosyal Politikalar ile Çevre ve Şehircilik bakanlıklarıyla 8 ilde oyun karavanı projesini uyguladıklarını hatırlattı.
Amaçlarının çocukların unutulmaya yüz tutmuş oyunları hatırlatmak olduğunu belirten Çorbacıoğlu, "Bu işi 2010 yılından itibaren geleneksel hale getirdik. Unutulmuş oyunları tekrar hatırlatmaya kendini adamış bir federasyonuz. Sosyal sorumluluk projelerimiz arasında da illerimizi gezen bir oyun karavanımız var. Bu karavanda geleneksel çocuk oyunlarını oynatıyoruz en büyük amacımız bu" diye konuştu.
Önceki gün Şanlıurfa'dan yola çıkan ve 7 ili gezecek karavan, Gaziantep'ten sonra Hatay'a gidecek.
Erdoğan açıkladı! AK Parti seçim beyannamesinde flaş cemevi sürprizi
Ankara'da barut fabrikasında patlama! Ölü ve yaralılar var
Elleri bağlı yatak üstündeki fotoğrafını karısına atıp...
Selahattin Demirtaş'a bir şok daha!
Sınır dışı edildi, akıllanmadı! Sapık böyle yakalandı
ABD 48 saat verdi! Diplomatlar sınır dışı ediliyor
Beyni dışarıda doğdu! Şimdi ise...
Son dakika! Yolcu uçağını Rus ordusunun füzesi düşürmüş
Yıllar sonra şok gerçeği öğrendi! 'Anne dediğin teyzen, teyze dediğin annendi’
15'inci kez intihara kalkıştı! Dayaktan zor kurtuldu
Instagram'da yeni dönem! Merak edilen özellik geldi
Okuyucu Yorumları 0 yorum