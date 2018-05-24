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Gaziantep'te çocuklar "Oyun Karavanı" ile buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2018 17:18 | Son Güncelleme

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki çocukların sağlıklı büyümeleri ve yaşlarına uygun etkinliklerle vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla hayata geçirilen "Oyun Karavanı Projesi" kapsamında yola çıkarılan karavan, Gaziantepli çocuklarla buluştu

GAZİANTEP (AA) - Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki çocukların sağlıklı büyümeleri ve yaşlarına uygun etkinliklerle vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla hayata geçirilen "Oyun Karavanı Projesi" kapsamında yola çıkarılan karavan, Gaziantepli çocuklarla buluştu.

Aile ve Sosyal Politikalar ile Gençlik Spor Bakanlıkları, Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu ve Ümraniye Belediyesince yürütülen, 8 ilde uygulanacak projenin ikinci durağı, Gaziantep oldu.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na kurulan oyun karavanına çocuklar ve veliler yoğun ilgi gösterdi.

Palyaçoların yüzlerini boyadığı çocuklar, geleneksel çuval, çizgi, ip çekme, mendil kapmaca gibi oyunları oynayarak doyasıya eğlendi. Ailelerin de eşlik ettiği çocuklar, çizgi kahraman Pepe'nin maceralarını dinledi. Şarkılara eşlik eden çocuklar, halay çekti.

Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu Genel Sekreteri Simge Çorbacıoğlu, yaptığı açıklamada, geçen yıl Aile ve Sosyal Politikalar ile Çevre ve Şehircilik bakanlıklarıyla 8 ilde oyun karavanı projesini uyguladıklarını hatırlattı.

Amaçlarının çocukların unutulmaya yüz tutmuş oyunları hatırlatmak olduğunu belirten Çorbacıoğlu, "Bu işi 2010 yılından itibaren geleneksel hale getirdik. Unutulmuş oyunları tekrar hatırlatmaya kendini adamış bir federasyonuz. Sosyal sorumluluk projelerimiz arasında da illerimizi gezen bir oyun karavanımız var. Bu karavanda geleneksel çocuk oyunlarını oynatıyoruz en büyük amacımız bu" diye konuştu.

Önceki gün Şanlıurfa'dan yola çıkan ve 7 ili gezecek karavan, Gaziantep'ten sonra Hatay'a gidecek.

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