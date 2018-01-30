Gaziantep'te DEAŞ operasyonu

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 3 zanlı tutuklandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilerek, engellenmesine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde 3 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan adliyeye sevk edilen 3 zanlı, sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

(AA)