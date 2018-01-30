Gaziantep'te DEAŞ operasyonu

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 3 zanlı tutuklandı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilerek, engellenmesine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde 3 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan adliyeye sevk edilen 3 zanlı, sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
(AA)
ABD'den ezber bozan YPG yorumu!
Okul bahçesinde sır cinayet! 16 yaşındaki genç kız tutuklandı
İstanbul'daki yollarda dikkat çeken yazılar! Uzmanlar uyardı
Putin: ABD'nin 'Kremlin Raporu'nda' yer almadığım için kırgınım
Sınır ve Afrin'den son fotoğraflar...
İstanbul'da ormanın ortasında kumar çadırı!
Yalova'da hapishane konseptli kafe açıldı
Sapık üvey babanın yaptıkları kan dondurdu
Abdülkadir Selvi'den 'Canan Kaftancıoğlu’ yazısı: Nemasını Erdoğan toplayacak
Okuyucu Yorumları 0 yorum