Gaziantep'te DEAŞ operasyonu

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 14 zanlıdan 5'i tutuklandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesine yönelik istihbarat çalışmaları sonucu belirlenen bir adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 14 zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar adliyeye sevk edildi. Zanlılardan, 5'i Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. Diğer 9 zanlı ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

