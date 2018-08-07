HABER

Gaziantep'te DEAŞ'a yönelik operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2018 20:40 | Son Güncelleme

Terör örgütü DEAŞ'a finansal destek sağladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 1'i tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ'a finansal destek sağladıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 6 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekiplerince, kent merkezinde terör eylemlerinin önlenmesine yönelik belirlenen bazı adreslere operasyon yapıldı.

Operasyonda, terör örgütüne finansal destek sağladıkları belirlenen 6 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Muhammed Alhabo, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 5 şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

PARTNER11 yılda 20 hayaletle seks yaptım dedi bir de üstüne...11 yılda 20 hayaletle seks yaptım dedi bir de üstüne...
Şırnak'ta İHA tarafından tespit edilen 5 terörist hava harekatıyla öldürüldü!Şırnak'ta İHA tarafından tespit edilen 5 terörist hava harekatıyla öldürüldü!
Cenazede feryatlar yükseldi: Asıl o hakkını helal etsin, onu koruyamadıkCenazede feryatlar yükseldi: Asıl o hakkını helal etsin, onu koruyamadık
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gaziantep 6 zanlı "finansal destek" operasyon terör örgütü DEAŞ

En Çok Okunan Haberler

ABD ile görüşecek heyet yola çıktı! İlk görüşme yarın

ABD ile görüşecek heyet yola çıktı! İlk görüşme yarın

Trump'tan olay karar: İran'la iş yapan, ABD ile yapmayacak

Trump'tan olay karar: İran'la iş yapan, ABD ile yapmayacak

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nden 'dolar' iddialarına yalanlama

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nden 'dolar' iddialarına yalanlama

Sosyal medya bu babayı konuşuyor! Emniyet Müdürü'nün kızından mesaj

Sosyal medya bu babayı konuşuyor! Emniyet Müdürü'nün kızından mesaj

Beşiktaş'ta beklenmedik ayrılık

Beşiktaş'ta beklenmedik ayrılık

Tarihi zirveyi gören dolar için AK Parti'den açıklama geldi

Tarihi zirveyi gören dolar için AK Parti'den açıklama geldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul'da "çığlık" dehşeti

İstanbul'da "çığlık" dehşeti

Ali Nesin'den Habertürk TV'de çarpıcı açıklamalar: Atatürk'e hakaret suç olmamalı

Ali Nesin'den Habertürk TV'de çarpıcı açıklamalar: Atatürk'e hakaret suç olmamalı

İstanbul Sancaktepe'de bir kamyonet bisiklet süren 3 yaşındaki çocuğu altına aldı!

İstanbul Sancaktepe'de bir kamyonet bisiklet süren 3 yaşındaki çocuğu altına aldı!

Şırnak'ta İHA tarafından tespit edilen 5 terörist hava harekatıyla öldürüldü!

Şırnak'ta İHA tarafından tespit edilen 5 terörist hava harekatıyla öldürüldü!

İYİ Parti’den Erdoğan’a flaş mesaj!

İYİ Parti’den Erdoğan’a flaş mesaj!

Muharrem İnce, dolar'ın nasıl düşeceğini açıkladı: Kılıçdaroğlu'nu düşürerek

Muharrem İnce, dolar'ın nasıl düşeceğini açıkladı: Kılıçdaroğlu'nu düşürerek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.