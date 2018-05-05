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Gaziantep'te devrilen motosikletin sürücüsü öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2018 13:00 | Son Güncelleme

Gaziantep'te devrilen motosikletin sürücüsü öldü

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesinde, devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Tolga Parmaksız (17) idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, Aktoprak Mahallesi 27620 Nolu Sokak'ta devrildi.

Kazada ağır yaralanan Parmaksız, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Şehitkamil Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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Anahtar Kelimeler:
devrilen motosiklet Gaziantep Şehitkamil

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