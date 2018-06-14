Gaziantep'te devrilen otomobildeki çift yaşamını yitirdi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü.

Mehmet Boz'un kullandığı 33 AAS 676 plakalı otomobil, Gaziantep-Şanlıunfa Otoyolu'nun 15. kilometresinde kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada, sürücü ile eşi Saliha Boz olay yerinde yaşamını yitirdi. Kaza nedeniyle otoyolda trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı.

