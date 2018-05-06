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Gaziantep'te dolu fıstık ağaçlarına zarar verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2018 21:00 | Son Güncelleme

Karkamış ilçesinde etkili olan dolu, Antep fıstığı bahçeleri ile ekili alanlarda zarara yol açtı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Karkamış ilçesinde etkili olan dolu, Antep fıstığı bahçeleri ile ekili alanlarda zarara neden oldu.

Dolu nedeniyle ilçeye bağlı Karanfil, Kıvırcık, Soylu, Yazır, Karaculun, Erenyolu ve Yaşar Mahallelerinde Antep fıstığı bahçeleri ile ekili alanlar zarar gördü.

Yaşar Mahallesi'nde yaklaşık 45 dakika etkili olan dolu yüzünden 7 bin 200 dönüm arazideki Antep fıstığı ağaçlarının meyveleri döküldü ve dalları kırıldı.

Biriken dolu taneleri nedeniyle kapanan mahalle yolu Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ekiplerince açıldı. Yol kenarında ise yaklaşık 1 metre yüksekliğinde dolu yığını oluştu.

Mahalle Muhtarı Abdülkadir Yalçın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dolunun başta fıstık ağaçları olmak üzere tarım arazilerine zarar verdiğini söyledi.

Yağış nedeniyle mahalle yolunun 12 saat ulaşıma kapandığını belirten Yalçın, şöyle konuştu:

"Bizim bölgemizde sadece Antep fıstığı yetişir, ekmeğimizi buradan kazanıyoruz. İki yıldan beri rekoltemiz çok düşüktü ama bu yıl yüksek rekolte bekliyorduk. Ne yazık ki 45 dakika süren doluya köy halkı teslim oldu. Maddi kaybımız çok büyük. Şu an bizi vuran dolu Antep fıstığının iki yılını götürdü. Köyümüzde 7 bin 200 dönüm üzerinde Antep fıstığı var bunların yüzde 90'ı gitti."

Yalçın, dolunun Karanfil, Kıvırcık, Soylu, Yazır, Karaculun, Erenyolu Mahallelerinde de zarara neden olduğunu ancak Antep fıstığı nedeniyle en büyük zararı kendilerinin gördüğünü sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
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