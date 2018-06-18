Gaziantep'te erkek cesedi bulundu

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir erkek cesedi bulundu.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Keklik Mahallesi'nde Fırat Nehri yakınlarında, hareketsiz yatan kişiyi gören çevredekiler, durumu sağlık ekipleri ve güvenlik güçlerine bildirdi.
Bölgeye gelen 112 Acil Servis ekibi, silahla vurulan Mehmet Salih P'nin (25) hayatını kaybettiğini belirledi.
Jandarma ve sağlık ekiplerinin ceset üzerinde yapmış olduğu çalışmanın ardından, ceset otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Çin'de bir baba öz kızına bunu yaptı! Dehşete düşüren görüntüler
3 erkek genç kadına cehennemi yaşattı! 'Eğlenmek için bir .. lazım'
Türk askeri Münbiç'te! Genelkurmay Başkanlığı fotoğrafları paylaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Yenikapı'da açıklamıştı! İBB'den elektrikli fayton açıklaması!
Mehmet Ağar'dan 'aktif siyaset' açıklaması: Milli görev olarak hissettim
Hanımından izin alamadı, Dünya Kupası'na kendisi yerine kartoneti gitti!
Siyasilerin gençlik halleri! İçlerinde öyle bir isim var ki...
Başbakan Yardımcısı Bozdağ'dan çok konuşulacak Muharrem İnce iddiası
Manisa Şehzadeler ilçesinde çay fiyatını müşterinin 'nezaketi' belirliyor
Taksim Metrosu'nda taciz skandalı! Yakalanan tacizcisine tokat attı
Instagram hikayelerinde ekran görüntüsü alınca bildirim gidiyor mu? Müjdeli haber geldi
Okuyucu Yorumları 0 yorum