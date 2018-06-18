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Gaziantep'te erkek cesedi bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2018 22:50 | Son Güncelleme

Gaziantep'te erkek cesedi bulundu

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Keklik Mahallesi'nde Fırat Nehri yakınlarında, hareketsiz yatan kişiyi gören çevredekiler, durumu sağlık ekipleri ve güvenlik güçlerine bildirdi.

Bölgeye gelen 112 Acil Servis ekibi, silahla vurulan Mehmet Salih P'nin (25) hayatını kaybettiğini belirledi.

Jandarma ve sağlık ekiplerinin ceset üzerinde yapmış olduğu çalışmanın ardından, ceset otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

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