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Gaziantep’te erken 23 Nisan kutlamaları

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2018 17:35 | Son Güncelleme

Gaziantep’te erken 23 Nisan kutlamaları, renkli görüntülere sahne oluyorGaziantep Şahirbey ilçesinde Şahinbatmaz İlköğretim Okulu öğrencileri okul bahçesinde düzenledikleri etkinliklerle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı.

Gaziantep’te erken 23 Nisan kutlamaları, renkli görüntülere sahne oluyor
Gaziantep Şahirbey ilçesinde Şahinbatmaz İlköğretim Okulu öğrencileri okul bahçesinde düzenledikleri etkinliklerle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı. Kutlamalar renkli görüntülere sahne olurken, öğrencilerin okuduğu şiirlerin ardından öğrenciler dostluk ve sevgi mesajları veren şarkılar söyledi.
Halkoyunları gösterilerinin ardından öğrencilerin yüzlerine çeşitli şekiller çizildi. Doyasıya bayramı kutlayan öğrencilerin sevincine okul öğretmen ve idarecilerin yanı sıra aileleri de ortak oldu.

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