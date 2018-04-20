Gaziantep’te erken 23 Nisan kutlamaları, renkli görüntülere sahne oluyor

Gaziantep Şahirbey ilçesinde Şahinbatmaz İlköğretim Okulu öğrencileri okul bahçesinde düzenledikleri etkinliklerle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı. Kutlamalar renkli görüntülere sahne olurken, öğrencilerin okuduğu şiirlerin ardından öğrenciler dostluk ve sevgi mesajları veren şarkılar söyledi.

Halkoyunları gösterilerinin ardından öğrencilerin yüzlerine çeşitli şekiller çizildi. Doyasıya bayramı kutlayan öğrencilerin sevincine okul öğretmen ve idarecilerin yanı sıra aileleri de ortak oldu.