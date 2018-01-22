Gaziantep'te eşi tarafından işkenceyle öldürülen kadın

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te 9 gün önce eşi tarafından işkence edilerek ağır yaralanan, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Neslihan Kaya'nın cenazesi defnedildi.

Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesinin yoğun bakım servisindeki yaşam mücadelesini kaybeden 34 yaşındaki Kaya'nın naaşı, yakınları tarafından Adli Tıp morgundan alınarak Bahaeddin Nakıboğlu Camisi'ne getirildi.

Helallik alınması sırasında kızının tabutunun başına gelen baba Mehmet Kalınkara, "Kızım, sana hakkım helal olsun. Mekanın cennet olsun, kevser suyunda yıkanasın." diye dua etti.

Kılınan namazın ardından Kaya'nın cenazesi, Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

Şahinbey ilçesinde 13 Ocak'ta psikolojik tedavi gördüğü belirtilen İlhan Kaya (38), ağzını bezle tıkadığı eşi Neslihan Kaya'ya işkence yapmış, defalarca bıçaklayarak ağır yaralamıştı. Kaya, tedavi gördüğü hastanede 9 günlük yaşam mücadelesini kaybetmişti. Gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

(AA)