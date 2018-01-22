HABER

Gaziantep'te eşi tarafından işkenceyle öldürülen kadın

GÜNCEL HABERLERİ | 22.01.2018 16:48 | Son Güncelleme 39 dakika önce

- Hastanedeki 9 günlük yaşam mücadelesini kaybeden Kaya'nın cenazesi toprağa verildi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te 9 gün önce eşi tarafından işkence edilerek ağır yaralanan, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Neslihan Kaya'nın cenazesi defnedildi.

Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesinin yoğun bakım servisindeki yaşam mücadelesini kaybeden 34 yaşındaki Kaya'nın naaşı, yakınları tarafından Adli Tıp morgundan alınarak Bahaeddin Nakıboğlu Camisi'ne getirildi.

Helallik alınması sırasında kızının tabutunun başına gelen baba Mehmet Kalınkara, "Kızım, sana hakkım helal olsun. Mekanın cennet olsun, kevser suyunda yıkanasın." diye dua etti.

Kılınan namazın ardından Kaya'nın cenazesi, Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

Şahinbey ilçesinde 13 Ocak'ta psikolojik tedavi gördüğü belirtilen İlhan Kaya (38), ağzını bezle tıkadığı eşi Neslihan Kaya'ya işkence yapmış, defalarca bıçaklayarak ağır yaralamıştı. Kaya, tedavi gördüğü hastanede 9 günlük yaşam mücadelesini kaybetmişti. Gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

(AA)

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Afrin'de son durum! Zeytin Dalı Harekâtında son dakika gelişmeler yaşanıyor

Afrin'de son durum! Zeytin Dalı Harekâtında son dakika gelişmeler yaşanıyor

Silah endüstrisi sil baştan

Silah endüstrisi sil baştan

Son dakika! Erdoğan'dan ABD'ye sert Afrin yanıtı

Son dakika! Erdoğan'dan ABD'ye sert Afrin yanıtı

Rusya'dan son dakika iki Afrin açıklaması birden

Rusya'dan son dakika iki Afrin açıklaması birden

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na rakip oldu! Adaylığını açıkladı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na rakip oldu! Adaylığını açıkladı

Afrin paylaşımı tepki görünce paylaşımı yoruma kapattı

Afrin paylaşımı tepki görünce paylaşımı yoruma kapattı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Şehitlerimizi uğurluyoruz

Şehitlerimizi uğurluyoruz

Milli kayakçı Fatih Arda İpçioğlu'ndan tarihi başarı

Milli kayakçı Fatih Arda İpçioğlu'ndan tarihi başarı

Dışişleri'nden flaş Afrin açıklaması: Rusya'ya taahhüt verilmedi

Dışişleri'nden flaş Afrin açıklaması: Rusya'ya taahhüt verilmedi

Bitlis şehitleri gözyaşlarıyla uğurlandı!

Bitlis şehitleri gözyaşlarıyla uğurlandı!

Hakkari'de askeri üs bölgesine saldırı! Yaralılar var

Hakkari'de askeri üs bölgesine saldırı! Yaralılar var

İş-Kur’u dolandırdılar

İş-Kur’u dolandırdılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.