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Gaziantep'te fabrika yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2018 22:28 | Son Güncelleme

Polyester fabrikasının kazan dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te, bir fabrikanın kazan dairesinde çıkan yangın kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, 2'nci Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir polyester fabrikasının kazan dairesinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Dumanları gören işçilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü.

Yangında dumandan etkilenen 3 işçi de sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
fabrika yangını Gaziantep polyester fabrikası

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