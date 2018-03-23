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Gaziantep'te FETÖ davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2018 18:46 | Son Güncelleme

Örgütün polis amirlerinden sorumlu "mahrem imam" olduğu belirtilen ve 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan eski tarih öğretmeni, cezaevinde bulunduğu süre dikkate alınarak yurtdışı çıkış yasağıyla tahliye edildi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik davada "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapisle cezalandırılan eski tarih öğretmeni, cezaevinde bulunduğu süre dikkate alınarak yurtdışı çıkış yasağıyla tahliye edildi.

7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına, eski tarih öğretmeni tutuklu sanık Hüseyin Bulut ile avukatı katıldı. Sanık, savunmasında atılı suçlamaları kabul etmedi.

Eşi tutuklandıktan 20 gün sonra kendisinin de tutuklandığını, kaçma şüphesi bulunmadığını belirte Bulut, tahliyesini istedi.

Savcı Berekat Aksoy, esas hakkındaki mütalaasında sanığın kendisinin ve eşinin adına ait hatlarda örgütün gizli haberleşme uygulaması ByLock ve Eagle programlarını kullandığını, kod adının "Hasan" olduğunu ve örgütün polis amirlerinden sorumlu "mahrem imamı" olduğunu vurgulayarak cezalandırılmasını talep etti.

Daha sonra kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığa "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi ve cezaevinde bulunduğu süreyi dikkate alarak yurtdışı çıkış yasağıyla tahliye etti.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ Fetullahçı Terör Örgütü Gaziantep

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