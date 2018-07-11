HABER

Gaziantep'te FETÖ sanığı eski polise hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2018 11:54 | Son Güncelleme

Gaziantep'te FETÖ sanığı eski polise hapis cezası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada, eski polis memuruna 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Gaziantep 7. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına, tutuksuz sanık eski polis memuru Yusuf A. ile avukatı katıldı.

Sanık Yusuf A, atılı suçlamaları kabul etmeyerek, "ByLock programını kesinlikle kullanmadım. Suçsuzum, beraatimi talep ederim." şeklinde savunma yaptı.

Duruşma savcısı, mütalaasında sanığın örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandığını, sanıktan ele geçen cep telefonu ve bilgisayarında FETÖ elebaşının fotoğrafının tespit edildiğini belirterek, cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Yusuf A'ya, ''silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek yurt dışı çıkış yasağının devamına hükmetti.

PARTNERBalık yakalama tekniği şaşırttı! Çukur kazdı ve...Balık yakalama tekniği şaşırttı! Çukur kazdı ve...
Doç. Dr. Erdem: Kimyasal hadım ceza değil bir tedavi yöntemiDoç. Dr. Erdem: Kimyasal hadım ceza değil bir tedavi yöntemi
Adnan Oktar'ın evi didik didik arandı; bazı belgelere el konulduAdnan Oktar'ın evi didik didik arandı; bazı belgelere el konuldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
FETÖ/PDY FETÖ/PDY davası Gaziantep

En Çok Okunan Haberler

İYİ Parti'de büyük kriz!

İYİ Parti'de büyük kriz!

Ünlü yazardan şok sözler: Erdoğan aradı, kovulmamı istedi

Ünlü yazardan şok sözler: Erdoğan aradı, kovulmamı istedi

Eski kedicik Ceylan Özgül, Adnan Oktar'ın gözaltına alınmasını kutladı

Eski kedicik Ceylan Özgül, Adnan Oktar'ın gözaltına alınmasını kutladı

Survivor'da bir aşk daha! O iki isim aşk mı yaşıyor

Survivor'da bir aşk daha! O iki isim aşk mı yaşıyor

Adnan Oktar ve Kediciklere operasyon!

Adnan Oktar ve Kediciklere operasyon!

Ankara Demetevler'de dehşet görüntüler! Kızını taciz ettiği iddia edilen adamı sokak ortasında hadım etti

Ankara Demetevler'de dehşet görüntüler! Kızını taciz ettiği iddia edilen adamı sokak ortasında hadım etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Gaziler ve şehit yakınları 15 Temmuz gecesini anlattı: İçimizde hiç korku yoktu

Gaziler ve şehit yakınları 15 Temmuz gecesini anlattı: İçimizde hiç korku yoktu

Nazlı Çelik'in HDP'li Zeydan'a açtığı davaya ret

Nazlı Çelik'in HDP'li Zeydan'a açtığı davaya ret

İlk kez yurt dışına çıkıyorsanız bunlara dikkat!

İlk kez yurt dışına çıkıyorsanız bunlara dikkat!

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'dan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için 'Selvi Boylum Al Yazmalım' paylaşımı

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'dan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için 'Selvi Boylum Al Yazmalım' paylaşımı

Doğumdan 3 saat sonra korkunç son!

Doğumdan 3 saat sonra korkunç son!

MEB Sözleşmeli Öğretmenlik sınav sonucu açıklandı! MEB sonuç sorgulama sayfası

MEB Sözleşmeli Öğretmenlik sınav sonucu açıklandı! MEB sonuç sorgulama sayfası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.