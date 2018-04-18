Gaziantep'te FETÖ şüphelisi tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, silahlı terör örgütü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Z.B gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, adliyeye sevk edildi.
Nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüpheli, örgütün şifreli haberleşme programı ''ByLock'' kullandığı iddiasıyla tutuklandı.
Erken seçim kararı sonrası Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
İYİ Parti seçime girebilir mi? Prof. Dr. Ersan Şen açıkladı
Türkiye erken seçime gidiyor! Dünya basını erken seçim kararını nasıl duyurdu?
İYİ Parti erken seçime girebilecek mi? Meral Akşener aday olduğunu açıkladı
Eski Milli Savunma Bakanı Ercan Vuralhan öldürüldü!
YKS sınavı ne zaman yapılacak? YÖK'ten açıklama
'Hastayıp' deyip izin aldı, gerçek bambaşka çıktı!
Son dakika! Suriye'de kimyasal saldırıyı incelemeye giden ekibe ateş açtılar
Bebeğini bırakıp festivale koştu! Çiçeği burnunda anneye tepki yağıyor
Son dakika! Taksim sapığı yakalandı
Kocaeli'de kadın cinayeti! İmam nikahlı eşi oğlunun gözü önünde öldürdü
Okuyucu Yorumları 0 yorum