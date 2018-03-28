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Gaziantep'te FETÖ/PDY davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2018 19:07 | Son Güncelleme

Tutuklu sanık eski öğretmene 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada tutuklu sanık eski öğretmen 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Gaziantep 8'inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, eski öğretmen tutuklu sanık Halit Diner ile avukatı katıldı.

Sanık Diner, atılı suçlamaları kabul etmeyerek, "ByLock programını kullanmadım. Gelen raporda kullanıcı adı yok. Gelen raporlar arasında sosyal medyada örgüt lehine paylaşımım olmadığı görülmektedir. Suçsuzum." şeklinde savunma yaptı.

Mahkeme savcısı, sanığın ByLock kullandığını ve örgüt iltisakı nedeniyle kapatılan sendikaya üye olduğunu belirterek, cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığa "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek, adli kontrol kararıyla tahliye edilmesine hükmetti.

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FETÖ/PDY Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması Gaziantep öğretmen

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