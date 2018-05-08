Gaziantep'te FETÖ/PDY davası

Mahkeme başkanının toplantının tarihini sorması üzerine tanık Hösükoğlu, 2015 yılı Nisan aynı olabileceğini ancak tedavi gördüğü için tam hatırlamadığını söyledi.

Duruşmada tanık olarak dinlenen Mehmet Akif Hösükoğlu sanık Ener'in uzaktan akrabası olduğunu belirterek, "Cahit Nakıboğlu İlkokulu'nun (KHK ile kapatılan) 5. katında düzenlenen cemaat toplantısına katıldım. Toplantıda Kur'an-ı Kerim okundu, sohbet yapıldı. Z.K hoca dini konularda sohbet verdi. Örgüt kapsamında bir şeye şahit olmadım. Toplantıya Mehmet Kocatürk (FETÖ'nün firari bölge imamı) ile Murat Elmas (Tutuklu il imamı) ve sanık katılmıştı." diye konuştu.

9. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen üçüncü duruşmasında "silahlı terör örgütünü yönetmek" suçundan 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapsi istenen tutuklu sanık Ener ile avukatı hazır bulundu.

Sanık Ener de çocuklarını Cahit Nakıboğlu İlkokulu'ndan almak için gittiğinde tanığın kendisine "Biz burada dinli, imanlı çocuklar yetiştiriyoruz. Siz ise çocukları alıp ne olduğu belli olmayan yerlere götürüyorsunuz. Cemaati karşına alıyorsun" diyerek tehdit ettiğini ve bu nedenle bu şekilde beyanda bulunduğunu öne sürdü.

Mahkeme Başkanı sanığa, "aranızda husumet mi var? Neden böyle ifade versin" diye sordu.

Tutuklu sanık Ahmet Selim Ener, belirtilen toplantının yapılmadığını iddia ederek, bölge imamı Mehmet Kocatürk'ün hakkında hazırlanan iddianamede, belirtilen tarihten çok daha önce yurt dışına çıktığına değinildiğini söyledi.

Tanık Yusuf Kaplan da 17-25 Aralık'tan önce Edacan inşaat firmasının FETÖ'cü olduğunu duyduğunu anlattı.

Örgütün para kasası olduğu iddia edilen Naksan Holding davasının tutuksuz sanığı Emre Nakıboğlu da duruşmada tanık olarak dinlendi.

Tanık Hösükoğlu, ayrıca örgütün Gaziantep'teki para transferlerini yöneten İ.O'nun, Ahmet Selim Ener'in yurt yaparak kendilerine verdiğini söylediğini aktardı.

Ardından söz hakkı verilen tanık, Ener'in yalan söylediğini, okulda herhangi bir yetkisinin bulunmadığını aktardı.

Sanık avukatının söz konusu okulun da bağlı olduğu Güney Eğitim Kurumları'nda yöneticiliği bulunup bulunmadığının sorulmasını istedi.

Tanık Hösükoğlu, sanığın çocuklarını okuldan almasından yaklaşık bir buçuk yıl sonra yönetimde olduğunu daha öncesinde bulunmadığına dikkati çekerek, sanığın doğru söylemediğini kaydetti.

Sanık Ener, "Ben suçsuzum diyen kim varsa, ondan daha suçsuzum. Örgütle 17-25 Aralık'tan sonra tamamen irtibatımı kopardım. Asılsız ihbarlar yüzünden buradayım. Kızıp ayrıldığım ortaklarım yüzünden bu hallere düştüm." şeklinde savunma yaptı.

Duruşma Savcısı Cem Saklıca, söz konusu toplantıya katıldığı belirtilen diğer kişilerin dinlenmesini ve mevcut delil durumu nedeniyle sanığın tutukluluğunun devamına karar verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, toplantıya katılan diğer kişilerin dinlenmesine ve sanığın tutuklu kaldığı süre, etkin pişmanlıkta bulunma ihtimali nedeniyle yurt dışı çıkış yasağı ve haftada 3 gün imza atma şeklinde adli kontrol tedbiri uygulayarak tahliyesine karar verdi.