Gaziantep'te FETÖ/PDY davası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada, eski öğretmenin yargılanmasına devam edildi.

10. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz yargılanan Emine Apaydın ile avukatı katıldı.

Mahkeme başkanı, sanıkla ilgili ByLock tespit ve değerlendirme raporunun mahkemeye ulaştığını belirtti.

Sanık Apaydın, savunmasında hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, "ByLock programını kullanmadım. Nasıl olduğunu bilmiyorum. Rapordan yeni haberim oldu. Suçsuzum." dedi.

Mahkeme heyeti, sanığın mevcut deliller nedeniyle tutuklanmasına karar vererek, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Duruşma salonundaki polisler, sanığı cezaevine götürdü.

