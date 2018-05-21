Gaziantep'te FETÖ/PDY davası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada, eski öğretmenin yargılanmasına devam edildi.
10. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz yargılanan Emine Apaydın ile avukatı katıldı.
Mahkeme başkanı, sanıkla ilgili ByLock tespit ve değerlendirme raporunun mahkemeye ulaştığını belirtti.
Sanık Apaydın, savunmasında hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, "ByLock programını kullanmadım. Nasıl olduğunu bilmiyorum. Rapordan yeni haberim oldu. Suçsuzum." dedi.
Mahkeme heyeti, sanığın mevcut deliller nedeniyle tutuklanmasına karar vererek, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.
Duruşma salonundaki polisler, sanığı cezaevine götürdü.
FETÖ'cü karı kocanın akılalmaz planı mahkemede ortaya çıktı
CHP'li Eren Erdem'in yurt dışına çıkışına izin verilmedi
HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'tan tutukluluğuna ilişkin son dakika açıklaması!
Vatandaşların akın akın gittiği türbe, boksör mezarı çıktı!
İlber Ortaylı'yı şaşırtan sürpriz! Bir anda karşısında görünce sahnede öylece kaldı
İşte Ankara'nın kahramanı! Selde mahsur kalanları tek tek kurtardı
Oray Eğin'den Muharrem İnce için sert sözler: Atma Ziya
Kızının midesi giderek büyüyordu! Doktor kontrol edince şok gerçek ortaya çıktı
Çin'den tepki çeken hamle! Bombardıman uçakları harekete geçti
Bomba iddia: ABD, Suriye’nin kuzeyinden çekiliyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum