Gaziantep'te FETÖ/PDY davası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada eski öğretmeninin yargılanmasına devam edildi. 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuksuz yargılanan sanık Dilek Bozça ile avukatı katıldı. Duruşmada aynı suçtan hakkında başka mahkemede dava açılan ancak etkin pişmanlık kapsamında verdiği bilgiler nedeniyle tutuksuz yargılanan avukat E.S.S, tanık olarak dinlendi. E.S.S, Gaziantep'te avukatlığa başladığı ilk zamanlarda bir meslektaşının davetiyle kahvaltıya gittiğini anlatarak, "Sanığı bize 'Melek' ismiyle tanıttılar. Burada güzel vakit geçirdik. Daha sonra organizasyonlar sıklaştı ve aramız gittikçe iyi oldu. Toplantılarda Kur'an ve Risale-i Nur okuyorduk. Kendisi bize ByLock yüklemişti. Öncesinde Kakao vardı." diye konuştu. Mahkeme Başkanı Ercan Kumhak'ın, "hangi gerekçeyle bu programları yüklediniz telefondaki mevcut programlar yeterli değil miydi?" sorusuna tanık E.S.S, "Melek bize bu programların daha güzel olduğunu ve farklı emojiler olduğunu söyledi. Biz de diğer sohbet programları gibi sanıp yüklemiştik. Hatta, kendisi 'Ben kamu çalışanıyım siz özel sektördesiniz ama ben kamu görevlisiyim daha güvenli' demişti." diye yanıt verdi.

E.S.S, "Hiç kuşkulanmadın mı?" sorusu üzerine de "O dönem hepimiz çok iyi arkadaş olduğumuz için hiçbir şey sorgulamadık ancak bunun bedelini ödüyorum." şeklinde cevap verdi. Başkan Kumhak'ın, "Sohbetlerde Fetullah Gülen'in adı konuşulmuyor muydu?" diye sorması üzerine, E.S.S, "Kendisinden üstat diye bahsediyorlardı örgütsel bir şey konuşulmuyordu." dedi. Bunun üzerine Başkan Kumhak, ByLock'ta sanık ile tanık arasında geçen içerikleri okudu. Mesajlarda, "Esma canım, sakin olalım. Ben de aynı duyguları paylaşıyorum, detayları yüz yüze konuşuruz.", "Hastanede usulsüzlük uydurup kapatacaklarmış, onlar böyle yaptıkça biz daha çok bağlanıyoruz. Ellerinde kanıt yok, himmet edindiğine dair.", "Melek hocam ne zaman bitecek bu günler, hoca efendi ne diyor" şeklinde yazışmaların geçtiğini ifade eden Kumhak, "Burada hiç Risale-i Nur geçmiyor" diyerek tanığa yeniden söz hakkı verdi. Tanık E.S.S, "Bir şey diyemiyorum, doğrudur." dedi. Söz alan sanık Bozça, "Ben tanığın söyledikleri toplantılara kesinlikle gitmedim. Tanığı tanımıyorum, iftira atıyor. ByLock da yüklemedim, Kakao da yüklemedim." şeklinde savunma yaptı.