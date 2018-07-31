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Gaziantep'te FETÖ/PDY davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2018 17:05 | Son Güncelleme

FETÖ/PDY davasından yargılanan 2 sanığa, 6 yıl 3 ay ila 2 yıl 1 ay arasında değişen hapis cezası verildi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada yargılanan 2 sanık, 6 yıl 3 ay ila 2 yıl 1 ay arasında değişen hapis cezasına çarptırıldı.

  1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına tutuklu sanık Nazmi Işıklı ile tutuksuz 4 sanık katıldı.

Sanık Işıklı, savunmasında suçlamaları kabul etmeyerek, "Hayatım boyunca hiçbir terör örgütüne üye olmadım, hiçbir terör örgütünden ya da yöneticisinden emir almadım. Suçsuzum." dedi.

Tutuksuz sanık Rabia Öztürk, terör örgütüyle herhangi bir bağı olmadığını ve Bank Asya'ya örgüt elebaşının talimatıyla para yatırmadığını savundu.

Tutuksuz sanıklar O.B, L.G. ve E.E, suçsuz olduklarını ifade ederek, beraat talebinde bulundu.

Duruşma savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanık Nazmi Işıklı'nın ByLock kullandığını, terör örgütüyle bağlantılı çok sayıda kurumda çalıştığını, bu durumun FETÖ'ye has örgüt içi tayin olduğunu belirterek, cezalandırılmalarını istedi.

Sanık Rabia Öztürk'ün de Bank Asya'ya örgüt liderinin talimatıyla para yatırdığını kaydederek, cezalandırılmasını isteyen cumhuriyet savcısı, diğer sanıkların ise beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Nazmi Işıklı'ya "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası, sanık Rabia Öztürk'ün ise "silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası vererek, tutuksuz sanıklar O.B, L.G. ve E.E'nin ise beraatine hükmetti.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ/PDY Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması Gaziantep

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