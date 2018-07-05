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Gaziantep'te FETÖ/PDY davasında karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2018 12:30 | Son Güncelleme

"ByLock" kullandığı ve görev sürecinde aldığı 70 maaş taltifiyle haksız kazanç sağladığı belirlenen eski komisere 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi

Gaziantep 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık K.M ile avukatı katıldı.

Mahkeme Başkanı Ercan Kumhak, digital incelemelerde çok sayıda örgüte müzahir haber sitelerini ve "fuatavni" hesabını takip ettiğinin ortaya çıktığını belirterek, sanığa söz hakkı verdi.

Duruşma savcısı, sanığın "ByLock" programını kullandığını, görev sürecinde 70 maaş taltifi alarak haksız kazanç sağladığını ve çok sayıda örgüte müzahir haber sitelerini takip etiğini belirterek, cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti sanık K.M'ye "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek, yurt dışı çıkış yasağının devamına hükmetti.

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dava eski komiser FETÖ/PDY Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması Gaziantep

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