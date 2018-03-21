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Gaziantep'te FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2018 20:49 | Son Güncelleme

Örgütün KHK ile kapatılan derneğinde görev yapan 10 kişi gözaltına alındı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, önceden tespit ettiği adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda, örgütün Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan dernekte çalışan 10 kişi gözaltına alındı.

Zanlıların "ByLock" kullandıkları belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
10 kişi FETÖ/PDY Gaziantep

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