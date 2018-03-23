Gaziantep'te FETÖ/PDY operasyonu

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 kişiden 5'i tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, örgütün Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan derneğinde çalışan 13 kişi, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 5'i çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, 8'i adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.