Gaziantep'te FETÖ/PDY operasyonu

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan 19 şüpheliden 12'si tutuklandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, ByLock kullanan ve Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan örgütle bağlantılı kurumlarda çalışan 19 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 12'si çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Şüphelilerden 7'si ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.