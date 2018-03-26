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Gaziantep'te FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2018 21:47 | Son Güncelleme

Operasyonda gözaltına alınan 19 şüpheliden 12'si tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan 19 şüpheliden 12'si tutuklandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, ByLock kullanan ve Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan örgütle bağlantılı kurumlarda çalışan 19 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 12'si çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Şüphelilerden 7'si ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ/PDY Zeynel Abidin Polattaş Vakfı

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